Séance de dédicaces Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec

Séance de dédicaces Perros-Guirec, 30 avril 2022, Perros-Guirec. Séance de dédicaces Press Book 14 Avenue de la Mairie Perros-Guirec

2022-04-30 – 2022-04-30 Press Book 14 Avenue de la Mairie

Perros-Guirec Côtes d’Armor Marie-Christine Biet sera en séance de dédicaces de son livre “Les Côtes d’Armor d’antan” qui répertorie 300 cartes postales anciennes pour redécouvrir les Côtes-d’Armor en 1900. La séance aura lieu le 30 avril à partir de 14h au PRESS BOOK +33 2 96 23 23 47 Marie-Christine Biet sera en séance de dédicaces de son livre “Les Côtes d’Armor d’antan” qui répertorie 300 cartes postales anciennes pour redécouvrir les Côtes-d’Armor en 1900. La séance aura lieu le 30 avril à partir de 14h au PRESS BOOK Press Book 14 Avenue de la Mairie Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Perros-Guirec Autres Lieu Perros-Guirec Adresse Press Book 14 Avenue de la Mairie Ville Perros-Guirec lieuville Press Book 14 Avenue de la Mairie Perros-Guirec Departement Côtes d'Armor

Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perros-guirec/

Séance de dédicaces Perros-Guirec 2022-04-30 was last modified: by Séance de dédicaces Perros-Guirec Perros-Guirec 30 avril 2022 Côtes-d’Armor Perros-Guirec

Perros-Guirec Côtes d'Armor