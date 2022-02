Séance de dédicaces par Martine Perrin Médiathèque de Meung-sur-Loire Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Tout amateur de lecture pourra rencontrer Martine Perrin, à l’Espace Jeunesse de la Médiathèque, où elle dédicacera ses livres (dépôt-vente par la Librairie Nouvelle d’Orléans). À la naissance de sa fille Martine Perrin découvre la littérature jeunesse et sa richesse d’expression . L’aventure démarre en 2003 avec la parution de la collection « Devine qui je suis ? La collection Méli-mélo commence la même année et le premier album est récompensé en 2004 avec le prix Sorcières et en 2005 avec le prix Escapages. Son propos n’est pas de raconter des histoires ; le livre est un espace papier dans lequel elle fait des expériences, graphiques, colorées et en volume. Le texte vient après, pour accompagner l’image. Comme chaque année, la Médiathèque de Meung-sur-Loire propose la rencontre entre un auteur et des écoliers de la Ville Médiathèque de Meung-sur-Loire 22 Rue des Remparts, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T16:30:00 2022-02-24T17:30:00

