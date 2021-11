Saint-benoit-sur-loire Le Belvédère Saint-Benoît-sur-Loire Séance de dédicaces par Anaïs Groisy – Livre « Loire à Vélo » (aquarelles) Le Belvédère Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’évènement: Saint-Benoît-sur-Loire

– par le service Tourisme de la Communauté de Communes du Val de Sully – Anaïs Groisy sera présente dans l’enceinte du Belvédère pour une séance de dédicaces de son ouvrage sur la Loire à Vélo. Une jolie découverte touristique et culturelle au fil de la Loire agrémentée de sublimes aquarelles. Séance de dédicaces par Anaïs Groisy – Livre « Loire à Vélo » (aquarelles) Le Belvédère 55 Rue Orléanaise, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T16:00:00

