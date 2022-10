Séance de dédicaces : Männele aux Pays de la Bretzel

2022-11-30 14:00:00 – 2022-11-30 17:00:00 0 EUR Yolande Ruffenach-Jung, illustratrice alsacienne, est venue visiter La Fabrique à Bretzels avec son fameux Männele. Yolande et Männele ont eu envie de vous faire découvrir leur aventure à la découverte de la bretzel ! Vous pourrez connaître les péripéties de « Männele » et vous saurez enfin qui a inventé la Bretzel ! Pour fêter la sortie de ce nouveau livre, une séance de dédicaces avec l’auteure et illustratrice Yolande Ruffenach-Jung est organisée à La Fabrique à Bretzels. Ce sera aussi l’occasion de découvrir la Collection des livres « Männele » sur le stand des Éditions du Bastberg. Séance de dédicaces avec l’auteure et illustratrice Yolande Ruffenach-Jung à La Fabrique à Bretzels. Offert en fin de visite. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

