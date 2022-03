Séance de dédicaces – Léa Dall’Aglio et Vincent Guerrier Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Séance de dédicaces – Léa Dall’Aglio et Vincent Guerrier Mortagne-au-Perche, 5 mars 2022, Mortagne-au-Perche. Séance de dédicaces – Léa Dall’Aglio et Vincent Guerrier Mortagne-au-Perche

2022-03-05 10:30:00 – 2022-03-05

Mortagne-au-Perche Orne Dédicace du livre Malades de sport, un remède contre le cancer de Léa Dall’Aglio et Vincent Guerrier, journalistes et spécialisés dans le domaine du sport-santé. Dédicace du livre Malades de sport, un remède contre le cancer de Léa Dall’Aglio et Vincent Guerrier, journalistes et spécialisés dans le domaine du sport-santé. +33 2 33 83 34 37 Dédicace du livre Malades de sport, un remède contre le cancer de Léa Dall’Aglio et Vincent Guerrier, journalistes et spécialisés dans le domaine du sport-santé. Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche, Orne Autres Lieu Mortagne-au-Perche Adresse Ville Mortagne-au-Perche lieuville Mortagne-au-Perche Departement Orne

Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortagne-au-perche/

Séance de dédicaces – Léa Dall’Aglio et Vincent Guerrier Mortagne-au-Perche 2022-03-05 was last modified: by Séance de dédicaces – Léa Dall’Aglio et Vincent Guerrier Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 5 mars 2022 Mortagne-au-Perche Orne

Mortagne-au-Perche Orne