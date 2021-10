Béziers Béziers Béziers, Hérault SEANCE DE DEDICACES ET PHOTOS PAR DEVON MURRAY ALIAS SEAMUS FINNIGAN – DE HARRY POTTER Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

SEANCE DE DEDICACES ET PHOTOS PAR DEVON MURRAY ALIAS SEAMUS FINNIGAN – DE HARRY POTTER Béziers, 18 décembre 2021, Béziers. SEANCE DE DEDICACES ET PHOTOS PAR DEVON MURRAY ALIAS SEAMUS FINNIGAN – DE HARRY POTTER 2021-12-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-18 19:00:00 19:00:00

Béziers Hérault Devon Murray alias Seamus Finnigan sera présent pour une séance de selfie et dédicace à la Wizard Geek de Béziers!

Pensez à réserver votre place! Le célèbre capitaine de l’équipe de Quidditch de Gryffondor sera présent pour une séance de selfie et dédicace à la Wizard Geek de Béziers!

Pensez à réserver votre place! Devon Murray alias Seamus Finnigan sera présent pour une séance de selfie et dédicace à la Wizard Geek de Béziers!

Pensez à réserver votre place! wizard geek dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville 43.33617#3.2251