Séance de dédicaces et discussion autour de la BD « Bon Voyage? » – Musée de l’Hydraviation Musée de l’Hydraviation Biscarrosse, samedi 18 mai 2024.

Séance de dédicaces et discussion autour de la BD « Bon Voyage? » – Musée de l’Hydraviation Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 17h00 Musée de l’Hydraviation A la boutique du musée

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Quand le Latécoère 631 inspire des auteurs de bande dessinée…

Jack Manini et Michel Cheverau auteurs de la bande dessinée « Bon voyage ? » chez Grand angle ont choisi de mettre le Laté 631 au cœur de leur dernier scénario.

A découvrir au musée de l’Hydraviation pour sa sortie officielle à partir du 18 mai 2024 lors de la Nuit des musées.

Résumé de la BD « Bon Voyage? »

Un luxueux hydravion qui disparaît, des passagers cabossés par la vie, un mystérieux questionnaire, une île inconnue au milieu de l’océan…6 avril 1948, le Latécoère 631, le plus grand et le plus luxueux hydravion fran- çais jamais construit, s’envole en direction de la Martinique avant de disparaître. Aux commandes, Marceau, Victor et Alice, trois amis, anciens vétérans, qui ont vécu l’enfer de la Seconde Guerre mondiale et qui sont persuadés qu’une troisième est imminente. Quant aux 44 passagers, eux aussi bien cabossés…

Musée de l’Hydraviation 332, rue Louis Breguet 40600 Biscarrosse Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

