SEANCE DE DEDICACES ET CONFERENCE DE ARTHUR HOPFNER LES BALCONS DES PYRENEES Saint-Mamet, samedi 3 février 2024.

Arthur Hopfner est un ancien membre des forces spéciales devenu romancier. Il a fait parti des commandos marine, forces spéciales d’élite, de 1984 à 2003.

Lorsqu’il a déposé les rames, c’est avec sa plume qu’il décide de poursuivre l’histoire en écrivant des romans qui sont devenus une forme d’éxutoire.

Il en est aujourd’hui à son 11ème roman.

De 17h à 19h Séance de dédicaces de ses derniers romans.

A 20h30 conférence « De l’ombre à la lumière », le parcours atypique d’un commando marine.

Biographie Arhtur Hopfner est né en Lorraine. A 17 ans, il rentre dans la marine et sert plus de vingt ans au sein des forces spéciales. Depuis 10 ans, il est écrivain et sillonne la France pour tenir des conférences et présenter ses livres.

La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces et d’un cocktail.10 EUR.

LES BALCONS DES PYRENEES 10 Allées des Loisirs

Saint-Mamet 31110 Haute-Garonne Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 17:00:00

fin : 2024-02-03 22:00:00



