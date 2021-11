Séance de dédicaces de Yves Yger Lannion, 30 novembre 2021, Lannion.

Séance de dédicaces de Yves Yger Lannion

Lannion Côtes d’Armor

Yves Yger sera à la librairie pour dédicacer son livre Lettres aux arbres paru aux éditions Elytis. Marcheur, conteur et féru de botanique il nous livre ici un magnifique ouvrage. Dans une langue précise et poétique, l’épistolier naturaliste nourrit son écriture de souvenirs, d’anecdotes et d’histoires qui dressent un portrait émouvant de chaque espèce, mêlant agréablement connaissances botaniques et littéraires. Chaque lettre est illustrée par Florence Gendre.

+33 2 96 37 40 53 http://www.gwarlan.com/

Lannion

