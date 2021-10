Séance de dédicaces de Pierre Jovanovic Saint-Denis-lès-Sens, 30 octobre 2021, Saint-Denis-lès-Sens.

EUR L’auteur Pierre Jovanovic sera en dédicace à l’Espace Culturel Leclerc de Saint-Denis-lès-Sens.

” Pierre Jovanovic, écrivain et journaliste, a écrit son premier ouvrage intitulé “Enquête sur l’existence des anges gardiens” devenu un best seller traduit en sept langues et vendu à plus de 850 000 exemplaires.

Il est aussi l’auteur du livre « Blythe Masters » traduit en Chine, ce livre retrace le portrait d’une banquière de la JP Morgan ayant mis en place les « Credits Default Swap » déclenchant ainsi la crise financière mondiale.

Cet auteur a écrit treize ouvrages à ce jour, et a aussi rédigé un dossier économique pour le livre intitulé « Scandale De Litra » paru en février 2019. Depuis 2008 il anime un blog (www.quotidien.com) consacré à l’analyse de la situation financière internationale avec plus de 3 millions de visiteurs uniques par an.

Il réalise aussi des revues de presse sur YouTube avec des invités de différents horizons “.

