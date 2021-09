Séance de Dédicaces de Joe Todd-Stanton Lannion, 18 septembre 2021, Lannion.

Séance de Dédicaces de Joe Todd-Stanton 2021-09-18 16:30:00 – 2021-09-07

Lannion Côtes d’Armor

Pendant la dernière année scolaire les élèves du Trégor ont participé à un concours de créations d’œuvres collectives organisé par L’école des Loisirs et la librairie Gwalarn, autour du thème de l’écologie, intitulé Le monde de demain est entre nos mains. Les enfants d’une trentaine de classes ont réalisé avec leurs enseignants des œuvres en volume qui ont été exposées à la médiathèque de Lannion. Un jury composé de personnels de la médiathèque, de la librairie Gwalarn et une enseignante d’arts plastiques ont attribué le prix au niveau local à la classe de CP de Mme Perron de l’école St Roch à Lannion. Leur magnifique sculpture, Le rocher noir et ses amis, a ensuite été exposée et mise en scène dans la vitrine de la librairie. Le concours devenait alors national…La librairie Gwalarn a gagné ce concours de vitrine (ex-æquo avec la librairie Livres in Room de St Pol de Léon) et aura l’immense privilège de recevoir l’auteur-illustrateur anglais, Joe Todd-Stanton, parrain du concours, en dédicace, le mardi 7 septembre, à partir de 16h30. L’auteur se rendra auparavant dans l’après-midi à l’école St Roch, pour rencontrer les élèves de Mme Perron.

L’école des loisirs a publié deux albums de Joe Todd-Stanton : Le secret du rocher noir et Jules et le renard (ces deux titres sont également disponibles en breton) Les éditions Sarbacane ont quant à elles publié quatre volumes des aventures de La famille Vieillepierre.

+33 2 96 37 40 53 http://www.gwalarn.fr/

