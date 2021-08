Pirou Pirou Manche, Pirou Séance de dédicaces de Jean-Marie Allain au château de Pirou Pirou Pirou Catégories d’évènement: Manche

Au château de Pirou, séance de dédicaces de Jean-Marie Allain pour ses deux nouveaux livres : Les 15 versions de la légende du château de Pirou ; Le mystérieux Robert de Pirou, XIIe siècles Les Templiers. A cette occasion : démonstration cotte de mail et artisanat cuir. Les jeudis 5, 12 et 19 août de 14h30 à 17h30. Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.

