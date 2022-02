Séance de dédicaces avec Marianne Alexandre – Mercredi 9 mars Librairie Au Fil des Mots Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Librairie Au Fil des Mots, le mercredi 9 mars à 14:00

Chaque année, le festival Terre de Lecture invite des auteurs et illustrateurs à la rencontre des scolaires mais aussi du grand public. Pour cette nouvelle édition, lectures, dédicaces, jeux littéraires, ateliers et spectacle dessiné, rythmeront ces 2 semaines de mise à l’honneur de la littérature jeunesse, pour le plus grand bonheur des enfants et des parents ! Dans le cadre du festival Terre de Lecture Librairie Au Fil des Mots 18 Rue de la Croix Blanche, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

