MEG, le mardi 5 avril à 20:30

Dans le cadre de sa venue à Genève pour deux semaines de rencontres et d’échanges autour de l’ouvrage et de la pièce «Traces, discours aux nations africaine» organisée par la Licra Genève, le MEG a l’honneur de recevoir le 5 avril 2022 Felwine Sarr, économiste et philosophe sénégalais. Felwine Sarr rencontrera son public autour d’une séance de dédicace de son dernier livre «Traces. Discours aux Nations africaines» en collaboration avec Payot. Cet événement est gratuit, dans la limite des places disponibles. Une journée organisée par la Licra-Genève en coréalisation avec le MEG, soutenue par le Service de lutte contre le racisme, la République et Canton de Genève (Programme d’Intégration Cantonal), la Ville de Genève (département des finances, de l’environnement et du logement ; département de la cohésion sociale ; service Agenda 21), la Fondation Leenaards, le Fonds culturel Sud. En coréalisation avec l’Université de Genève. En partenariat avec la Librairie Payot.

CHF 0.-

Séance de dédicace par Felwine Sarr. Foyer du MEG. Mardi 5 avril 2022. 20h30. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève

