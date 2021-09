Beaugency Librairie Le Chat qui dort Beaugency, Loiret Séance de dédicace Librairie Le Chat qui dort Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

Séance de dédicace Librairie Le Chat qui dort, 15 septembre 2021, Beaugency. Séance de dédicace

Librairie Le Chat qui dort, le mercredi 15 septembre à 18:00

Christian Voltz, auteur/illustrateur de renom, lauréat de plusieurs prix de littérature jeunesse dont l’édition 2021 Prix Jeunesse des Terres du Val de Loire donnera une séance de dédicace à la librairie Le Chat Qui Dort à Beaugency (Place du Petit Marché), mercredi 15 septembre à 18h00. Parmi les nombreux livres commandés pour l’occasion, vous pourrez (re)découvrir « Un Gâteau au Goûter » qui a remporté les suffrages des habitants des Terres du Val de Loire. Christian Voltz sera présent à Beaugency pour une séance de dédicace. Librairie Le Chat qui dort 6 Pl. du Petit Marché, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T18:00:00 2021-09-15T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Librairie Le Chat qui dort Adresse 6 Pl. du Petit Marché, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Librairie Le Chat qui dort Beaugency