Galerie Quinconce, le samedi 25 septembre à 14:00

Parce que septembre, c’est aussi le mois dédié au cancer pédiatrique, venez à la rencontre de Marie Ruelleux, auteure du livre “Notre incroyable Dompteuse de Serpent” lors d’une séance de dédicace qui se tiendra le samedi 25 septembre, de 14h à 19h, à la Galerie Quinconce (face à la gare). Une partie des bénéfices du livre sera reversée à la recherche contre le cancer, aux associations @Myosotis de Rennes, Les Blouses Roses, Cadet Roussel de Caen et la Fondation des Hôpitaux de France.

Accès lbre

2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T19:00:00

