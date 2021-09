Bascons Salle des associations Bascons, Landes Séance de dédicace et vente livre « Si Bascons m’était conté » Salle des associations Bascons Catégories d’évènement: Bascons

Salle des associations, le samedi 18 septembre à 10:30 Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire.

Dédicace et vente du livre écrit par Claude LESPES « si Bascons m’était conté ». Salle des associations 25 rue Marie Mallet, 40090 Bascons Bascons Landes

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

