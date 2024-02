Séance de dédicace Delphine Pangrazio Troyes, samedi 9 mars 2024.

Séance de dédicace Delphine Pangrazio Troyes Aube

Née en 1973 dans l’Aube, et résidant désormais près de Montier-en-Der, Delphine Pangrazio a été victime de violences conjugales pendant plus de 20 ans, dissimulant ses blessures et taisant à tous son calvaire. S’inspirant de son expérience personnelle et de celles d’autres femmes en souffrance que son métier d’écrivain public dans un centre social a mises sur sa route, Delphine Pangrazio nous livre un court récit de 270 pages d’une rare intensité :

Après le silence revient le printemps

Rose a 16 ans lorsque son père meurt et tous ses repères volent en éclats. Avec le vide immense qu’il laisse derrière lui, naît pour la jeune femme la quête de cet amour perdu, absolu et indéfectible, guidée par des valeurs traditionnelles d’une famille franco-italienne. Aveuglée, elle réalisera finalement trop tard que le piège dans lequel elle s’est enlisée progressivement s’est refermé sur elle.

Sous des allures de roman, Delphine Pangrazio nous livre un récit sincère et pudique dans lequel le personnage de Rose, alter-ego de l’auteure, devient une figure universelle pour toutes les victimes. S’appuyant sur des témoignages et son vécu personnel, Delphine Pangrazio décrypte le phénomène de l’emprise et identifie les mécanismes de manipulation. A sa manière, Delphine Pangrazio donne une voix et de l’espoir à ces invisibles .



Afin de rester informés des nouveautés de la Maison de la Presse, de nos sélections et de nos coups de cœur, nous vous invitons à suivre la page Facebook de la Maison de la Presse.



Au plaisir de vous accueillir en boutique,

L’équipe de la Maison de la Presse. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09 18:00:00

Maison de la presse

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Séance de dédicace Delphine Pangrazio Troyes a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne