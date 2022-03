Séance de dédicace de Cloë Tailly Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Séance de dédicace de Cloë Tailly Tourouvre au Perche, 12 mars 2022, Tourouvre au Perche. Séance de dédicace de Cloë Tailly Salle Félix Leclerc Place Saint-Laurent en l’ïle d’Orléans Tourouvre au Perche

2022-03-12 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-12 19:00:00 19:00:00 Salle Félix Leclerc Place Saint-Laurent en l’ïle d’Orléans

Tourouvre au Perche Orne Tourouvre au Perche Samedi 12 mars, Cloé Tailly, 18 ans, sera en dédicace toute la journée à Tourouvre (Orne) pour rencontrer les lecteurs de son premier recueil de poèmes « Des mots pour apaiser mes maux ». Dans cet ouvrage Cloé propose de s’interroger sur nos pensées et en ce sens sur l’accord du cerveau et du cœur. De là partent de nombreuses réflexions. Sentiment d’incompréhension qui ne trouvera probablement jamais sa réponse universelle. Le livre est en vente sur les sites de la Fnac, Amazon, Cultura et www.lysbleueditions.com – mais aussi à l’espace culturel Leclerc de L’Aigle, à la librairie de Mortagne. Samedi 12 mars, Cloé Tailly, 18 ans, sera en dédicace toute la journée à Tourouvre (Orne) pour rencontrer les lecteurs de son premier recueil de poèmes « Des mots pour apaiser mes maux ». Dans cet ouvrage Cloé propose de s’interroger sur nos pensées… cloetaillyecrit@outlook.fr Samedi 12 mars, Cloé Tailly, 18 ans, sera en dédicace toute la journée à Tourouvre (Orne) pour rencontrer les lecteurs de son premier recueil de poèmes « Des mots pour apaiser mes maux ». Dans cet ouvrage Cloé propose de s’interroger sur nos pensées et en ce sens sur l’accord du cerveau et du cœur. De là partent de nombreuses réflexions. Sentiment d’incompréhension qui ne trouvera probablement jamais sa réponse universelle. Le livre est en vente sur les sites de la Fnac, Amazon, Cultura et www.lysbleueditions.com – mais aussi à l’espace culturel Leclerc de L’Aigle, à la librairie de Mortagne. Salle Félix Leclerc Place Saint-Laurent en l’ïle d’Orléans Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Salle Félix Leclerc Place Saint-Laurent en l'ïle d'Orléans Ville Tourouvre au Perche lieuville Salle Félix Leclerc Place Saint-Laurent en l'ïle d'Orléans Tourouvre au Perche Departement Orne

Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourouvre-au-perche/

Séance de dédicace de Cloë Tailly Tourouvre au Perche 2022-03-12 was last modified: by Séance de dédicace de Cloë Tailly Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 12 mars 2022 Orne Tourouvre-au Perche

Tourouvre au Perche Orne