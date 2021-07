Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Séance de dédicace Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Séance de dédicace Chamonix-Mont-Blanc, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Séance de dédicace 2021-07-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-18 19:00:00 19:00:00 Maison de la Presse Alplib 93 rue du Dr Paccard

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Dans un petit village de campagne du nord de la France, deux petites filles qui n’étaient pas destinées à se rencontrer se lient d’une amitié rare. A la veille de la mort de Maggy, l’ouverture de leur journal intime réveillera de douloureux souvenirs… laurence.burgnies@gmail.com +33 6 89 51 56 34 dernière mise à jour : 2021-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Maison de la Presse Alplib 93 rue du Dr Paccard Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville 45.92217#6.86877