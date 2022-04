Séance de dédicace avec Yoann Blanquart La Librairie Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Nord

Séance de dédicace avec Yoann Blanquart La Librairie, 30 avril 2022, Dunkerque. Séance de dédicace avec Yoann Blanquart

La Librairie, le samedi 30 avril à 15:00

Résumé: Dans la continuité de Histoires de la mythologie grecque pour les enfants et les parents, Contes et légendes oubliés de la mythologie grecque vous emportera, petits et grands, dans un voyage fantastique à la découverte des légendes fabuleuses de la Grèce Antique. Inspirées des écrits des plus grands auteurs de l’antiquité, comme Ovide, Eschyle, Platon, Diodore de Sicile, Plutarque, Hésiode et bien évidemment Homère, ces histoires forment une odyssée incroyable qui vous emmènera de Chypre jusqu’à Babylone en passant par Troie ou encore Thèbes, période durant laquelle les mythes méconnus voire oubliés d’une grande civilisation vous seront contés. De la naissance d’Aphrodite au déluge de Deucalion, de l’enracinement de Dryope au châtiment de Sisyphe, du terrible destin d’Adonis au courage des Amazones, ces aventures vous procureront autant de plaisir que d’aller vous blottir dans les bras de Morphée. À l’occasion de la parution de son roman Contes et légendes oubliés de la mythologie grecque publié aux Éditions Le Lys Bleu. La Librairie 33 Rue Emmery, 59140 Dunkerque Dunkerque Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T15:00:00 2022-04-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu La Librairie Adresse 33 Rue Emmery, 59140 Dunkerque Ville Dunkerque lieuville La Librairie Dunkerque Departement Nord

La Librairie Dunkerque Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunkerque/

Séance de dédicace avec Yoann Blanquart La Librairie 2022-04-30 was last modified: by Séance de dédicace avec Yoann Blanquart La Librairie La Librairie 30 avril 2022 dunkerque La Librairie Dunkerque

Dunkerque Nord