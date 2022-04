Séance de dédicace avec Thomas Huchon Librairie des Fables, 30 avril 2022, Château-Thierry.

Séance de dédicace avec Thomas Huchon

Librairie des Fables, le samedi 30 avril à 16:00

Résumé : Le livre indispensable pour démêler le vrai du faux dans la jungle de l’info ! Réseaux sociaux, sites internet, radio, télévision, journaux… les sources d’information n’ont jamais été aussi nombreuses. Et le mensonge n’a jamais autant circulé, au point que l’on parle même ” d’infodémie “, comme d’une maladie. Comment juger alors la pertinence d’une information ? Est-ce que ce que je lis ou écoute est vrai ou faux ? Est-ce une opinion ou un fait ? Cet ouvrage entend apporter des clés pour apprendre à se repérer dans ce Far West de l’info où l’audience du message l’emporte souvent sur sa qualité, et où les fake news prolifèrent. Cela signifie savoir démêler le vrai du faux en toutes circonstances, se poser les bonnes questions, douter à bon escient. Cela signifie aussi comprendre les règles de circulation de l’information sur les réseaux, réaffirmer nos droits face à des géants du numérique qui organisent ce que nous lisons et regardons en toute opacité. Car produire, éditer et diffuser de l’information ne s’improvise pas. Cela répond à des règles professionnelles et déontologiques strictes. Voici donc l’ambition de ce livre : donner les moyens de redevenir acteurs de notre information en utilisant notre plus bel outil, notre esprit critique.

À l’occasion de la parution de son livre Anti Fake News – Le livre indispensable pour démêler le vrai du faux publié aux Éditions First.

Librairie des Fables 20 Grande Rue, 02400 Château-Thierry Château-Thierry Aisne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T16:00:00 2022-04-30T18:00:00