Séance de dédicace avec Marie-Claire Bauceré Dehaene La Librairie Dunkerque

Nord

Séance de dédicace avec Marie-Claire Bauceré Dehaene

La Librairie, le samedi 9 avril

La Librairie, le samedi 9 avril à 15:00

Résumé : Après le décès de son père en 2003, l’auteure a recherché la trace de ses ancêtres. Grâce à des albums de photos, des archives, elle met en forme un arbre généalogique afin de retrouver l’empreinte génétique des siens. Aujourd’hui, ces recherches lui ont permis de raconter leur vérité, creusant ainsi dans les sillons du passé. L’écriture a permis une prise de recul sur les aléas de la vie, et lui donne enfin le droit de pleurer, de s’exprimer, de laisser libre cours à sa souffrance devenue légitime. Ce livre renferme un terrible secret de famille, une remise en question perpétuelle. Le temps passe, la douleur s’estompe et les traces restent. À l’occasion de la parution de son essai Mon combat vers la lumière publié aux Éditions Baudelaire. La Librairie 33 Rue Emmery, 59140 Dunkerque Dunkerque Dunkerque Nord

