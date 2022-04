Séance de dédicace avec Ludovic Bertin La Librairie Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Nord

Séance de dédicace avec Ludovic Bertin La Librairie, 1 avril 2022, Dunkerque. Séance de dédicace avec Ludovic Bertin

La Librairie, le vendredi 1 avril à 17:00

Résumé : À travers ce roman d’aventures sans temps mort, l’auteur nous emmène au cœur des organisations criminelles internationales et du trafic sordide d’espèces en voie de disparition. Les trafics en tous genres représentent aujourd’hui une économie parallèle florissante. Notamment le braconnage d’animaux. Un kilo de corne de rhinocéros coûte désormais plus cher qu’un kilo d’or. Le vétérinaire français Franck Lamière décide d’agir. Il se rend en Namibie, motivé par la sauvegarde d’espèces menacées d’extinction. Quand un jour il disparaît sans laisser de traces, sa fille Mélanie se lance à sa recherche, aidée par son meilleur ami Léo et le guide Fernando.

Entrée libre

Séance de dédicace avec Ludovic Bertin à l’occasion de la parution de son roman Blood Horns publié aux Éditions LBS. La Librairie 33 Rue Emmery, 59140 Dunkerque Dunkerque Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T17:00:00 2022-04-01T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu La Librairie Adresse 33 Rue Emmery, 59140 Dunkerque Ville Dunkerque lieuville La Librairie Dunkerque Departement Nord

La Librairie Dunkerque Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunkerque/

Séance de dédicace avec Ludovic Bertin La Librairie 2022-04-01 was last modified: by Séance de dédicace avec Ludovic Bertin La Librairie La Librairie 1 avril 2022 dunkerque La Librairie Dunkerque

Dunkerque Nord