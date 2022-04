Séance de dédicace avec Lucie Bryon Librairie Le bateau livre Montauban Catégories d’évènement: Montauban

Tarn-et-Garonne

Séance de dédicace avec Lucie Bryon Librairie Le bateau livre, 16 avril 2022, Montauban. Séance de dédicace avec Lucie Bryon

Librairie Le bateau livre, le samedi 16 avril à 15:00

Résumé : Mais qu’est-ce qui s’est passé hier soir ? Ella, lycéenne rebelle, brunette et pétillante a beau se remuer ses méninges imbibées d’alcool, c’est le blackout : impossible de se souvenir de la fête d’hier soir dans l’énorme villa d’un mystérieux inconnu, ni pourquoi elle s’est réveillée dans son lit entourée d’objets visiblement coûteux qui ne lui appartiennent pas. C’est ce moment que choisit Madeleine – oui, la douce et énigmatique Madeleine sur laquelle Ella bulle, bave et fantasme sans avoir jamais osé lui parler -, pour sonner à la porte et lui déclamer sa flamme. Ella n’en revient pas de bonheur. Jusqu’au moment où Maddy lui raconte que, la veille au soir, elle s’est faite cambrioler à la fête… qu’elle avait organisée chez ses parents ! Oups… À l’occasion de la parution de sa BD Voleuse publiée aux Éditions Sarbacane. Librairie Le bateau livre 154 Rue Léon Gambetta, 59000 Lille Montauban Sapiac Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montauban, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Librairie Le bateau livre Adresse 154 Rue Léon Gambetta, 59000 Lille Ville Montauban lieuville Librairie Le bateau livre Montauban Departement Tarn-et-Garonne

Librairie Le bateau livre Montauban Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montauban/

Séance de dédicace avec Lucie Bryon Librairie Le bateau livre 2022-04-16 was last modified: by Séance de dédicace avec Lucie Bryon Librairie Le bateau livre Librairie Le bateau livre 16 avril 2022 Librairie Le bateau livre Montauban Montauban

Montauban Tarn-et-Garonne