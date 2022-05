SÉANCE DE DÉDICACE AVEC L’AUTEURE LOCALE ELISABETH CORREVON Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

SÉANCE DE DÉDICACE AVEC L’AUTEURE LOCALE ELISABETH CORREVON Béziers, 25 juin 2022, Béziers. SÉANCE DE DÉDICACE AVEC L’AUTEURE LOCALE ELISABETH CORREVON Béziers

2022-06-25 14:00:00 – 2022-06-25 17:00:00

Béziers Hérault Retrouvez Elisabeth Correvon, auteure locale pour une séance de dédicaces de son nouvel ouvrage “Guérisseurs de l’Invisible”.

Elisabeth Correvon est re-coordinatrice émotionnelle grand axe : psycho énergétique holistique, spécialisée dans la maîtrise des énergies vitales et dans la relation avec les plans parallèles en tant que passeuse d’âmes. Retrouvez Elisabeth Correvon, auteure locale pour une séance de dédicaces de son nouvel ouvrage “Guérisseurs de l’Invisible”. +33 7 86 82 02 49 Retrouvez Elisabeth Correvon, auteure locale pour une séance de dédicaces de son nouvel ouvrage “Guérisseurs de l’Invisible”.

Elisabeth Correvon est re-coordinatrice émotionnelle grand axe : psycho énergétique holistique, spécialisée dans la maîtrise des énergies vitales et dans la relation avec les plans parallèles en tant que passeuse d’âmes. Béziers

dernière mise à jour : 2022-05-15 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

SÉANCE DE DÉDICACE AVEC L’AUTEURE LOCALE ELISABETH CORREVON Béziers 2022-06-25 was last modified: by SÉANCE DE DÉDICACE AVEC L’AUTEURE LOCALE ELISABETH CORREVON Béziers Béziers 25 juin 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault