Séance de dédicace avec l’auteur soulacais Claude Herald autour de son nouveau livre “Un été stupéfiant” Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: 33780

Soulac-sur-Mer

Séance de dédicace avec l’auteur soulacais Claude Herald autour de son nouveau livre “Un été stupéfiant” Soulac-sur-Mer, 5 juin 2022, Soulac-sur-Mer. Séance de dédicace avec l’auteur soulacais Claude Herald autour de son nouveau livre “Un été stupéfiant” Librairie L’Oncle Tome 34 Rue de la Plage Soulac-sur-Mer

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 13:00:00 Librairie L’Oncle Tome 34 Rue de la Plage

Soulac-sur-Mer 33780 Soulac-sur-Mer EUR +33 5 56 59 45 51 Librairie L’Oncle Tome 34 Rue de la Plage Soulac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 33780, Soulac-sur-Mer Autres Lieu Soulac-sur-Mer Adresse Librairie L'Oncle Tome 34 Rue de la Plage Ville Soulac-sur-Mer lieuville Librairie L'Oncle Tome 34 Rue de la Plage Soulac-sur-Mer Departement 33780

Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer 33780 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soulac-sur-mer/

Séance de dédicace avec l’auteur soulacais Claude Herald autour de son nouveau livre “Un été stupéfiant” Soulac-sur-Mer 2022-06-05 was last modified: by Séance de dédicace avec l’auteur soulacais Claude Herald autour de son nouveau livre “Un été stupéfiant” Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer 5 juin 2022 33780 Soulac-sur-Mer

Soulac-sur-Mer 33780