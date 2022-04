Séance de dédicace avec Jean-Marie Wiscart Librairie Martelle Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Résumé : Confrontée, ici comme ailleurs, dès l’été 1789, à la « révolution de l’égalité », la microsociété nobiliaire picarde allait-elle, au siècle suivant, se fondre dans le monde des notables ou garder son identité, s’isoler ou s’intégrer dans la société de son temps sans renier ses traditions et ses valeurs, « tenir son rang » et s’en donner les moyens ? Cette étude s’appuie sur nombre de papiers de famille et d’archives publiques, sur des documents iconographiques précis, sur les traces essentielles de la présence nobiliaire dans le patrimoine bâti de cette Picardie lourdement touchée par les destructions des invasions et des guerres. À l’occasion de la parution de son essai La noblesse de la Somme au XIXe siècle publié aux Éditions Encrage. Librairie Martelle 3 Rue des Vergeaux, 80000 Amiens Amiens Somme

