Séance de dédicace avec Jean Leroy La Lison Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Séance de dédicace avec Jean Leroy La Lison, 30 avril 2022, Lille. Séance de dédicace avec Jean Leroy

La Lison, le samedi 30 avril à 10:30 Auteur des albums La Soupe aux frites, Les Orteils n’ont pas de nom ou encore Nous, quand on sera grands publiés à l’École des loisirs. La Lison 8 Place Jeanne d’Arc, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T10:30:00 2022-04-30T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu La Lison Adresse 8 Place Jeanne d'Arc, 59000 Lille Ville Lille lieuville La Lison Lille Departement Nord

La Lison Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Séance de dédicace avec Jean Leroy La Lison 2022-04-30 was last modified: by Séance de dédicace avec Jean Leroy La Lison La Lison 30 avril 2022 La Lison Lille lille

Lille Nord