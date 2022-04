Séance de dédicace avec Gaëlle Josse Librairie La Forge Marcq-en-Barœul Catégories d’évènement: Marcq-en-Baroeul

Nord

Séance de dédicace avec Gaëlle Josse Librairie La Forge, 7 avril 2022, Marcq-en-Barœul. Séance de dédicace avec Gaëlle Josse

Librairie La Forge, le jeudi 7 avril à 18:00

“J’ai écrit ces textes dans des carnets, des cahiers, sur des pages volantes, des agendas, des tickets, des listes, des enveloppes, des marque-pages ou dans mon téléphone ; je les ai écrits dans les gares, les trains, les hôtels, les cafés, chez moi, dans le métro, en ville et en d’autres lieux. La poésie demeure pour moi comme une apparition, une attention portée à l’infime, comme le surgissement d’un éclat fugace au coeur de nos vies. L’éclosion d’invisibles soleils. Peut-être, à cet instant-là, les mots peuvent-ils saisir quelque chose de ce jaillissement. Elle est le regard nu, débarrassé de ce qui pèse, de ce qui encombre, elle est le retour à la source, la lumière qui s’attarde sur un mur, le frémissement qui parcourt un visage, la chaleur d’un corps aimé, elle est le mot que l’on attend et qui nous sauvera peut-être. J’ai eu envie de vous offrir aujourd’hui cette moisson de mots cueillis jour après jour, qu’ils aient été d’orage ou d’allégresse. Mais vivants. Vivants, oui, et vibrants, toujours”. Gaëlle Josse

Sur inscription

À l’occasion de la parution de son recueil poétique Et recoudre le soleil paru aux Éditions Noir sur Blanc. Librairie La Forge 5 place du Général de Gaulle, 59700 Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T18:00:00 2022-04-07T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marcq-en-Baroeul, Nord Autres Lieu Librairie La Forge Adresse 5 place du Général de Gaulle, 59700 Marcq en Baroeul Ville Marcq-en-Barœul lieuville Librairie La Forge Marcq-en-Barœul Departement Nord

Librairie La Forge Marcq-en-Barœul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcq-en-baroeul/

Séance de dédicace avec Gaëlle Josse Librairie La Forge 2022-04-07 was last modified: by Séance de dédicace avec Gaëlle Josse Librairie La Forge Librairie La Forge 7 avril 2022 Librairie La Forge Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul Nord