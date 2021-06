Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer 33780, Soulac-sur-Mer Séance de dédicace avec Eric Liberge pour « Le corps est un vêtement que l’on quitte » Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: 33780

Soulac-sur-Mer

Séance de dédicace avec Eric Liberge pour « Le corps est un vêtement que l’on quitte » Soulac-sur-Mer, 19 juin 2021-19 juin 2021, Soulac-sur-Mer. Séance de dédicace avec Eric Liberge pour « Le corps est un vêtement que l’on quitte » 2021-06-19 16:00:00 – 2021-06-19 20:00:00 Librairie l’Oncle Tome 34 rue de la Plage

Soulac-sur-Mer 33780 Séance de dédicace avec Claude Hérald Séance de dédicace avec Claude Hérald +33 5 56 59 45 51 Séance de dédicace avec Claude Hérald Séance de dédicace avec Claude Hérald

Détails Catégories d’évènement: 33780, Soulac-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Soulac-sur-Mer Adresse Librairie l'Oncle Tome 34 rue de la Plage Ville Soulac-sur-Mer lieuville 45.51508#-1.12546