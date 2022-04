Séance de dédicace avec Christelle Colpaert Soufflet La Librairie, 23 avril 2022, Dunkerque.

Séance de dédicace avec Christelle Colpaert Soufflet

La Librairie, le samedi 23 avril à 15:00

Résumé : Leur leader gravement blessée, les guerriers de la Khabbale renoncent à la traque de Ops. Entre la vie et la mort, Skin rencontre alors un énigmatique sauveur, mais elle aura besoin de toute sa meute pour recouvrir ses forces et poursuivre la chasse de ses ennemis. Ops et ses mercenaires profitent de cet avantage pour multiplier les massacres, viols, soumissions et mutilations de ceux qui auront le malheur de croiser leur route. Dans l’ombre des Nervis, d’autres fauves se regroupent, mettant en péril la sécurité du pays et l’intégrité des survivants. La Khabbale, hommes, femmes, enfants et loups devront lutter ensemble pour contrer les sombres desseins de ces nouveaux monstres

À l’occasion de la parution de son roman La Khabbale publié chez LIVR’S Éditions.

La Librairie 33 Rue Emmery, 59140 Dunkerque



