Résumé : En France, chacune, chacun entend défendre ses intérêts ou ses idées. Les débats publics se multiplient, même si certains les contestent. Beaucoup s’aguerrissent à ces exercices de démocratie participative quand un projet s’invite sur leur territoire. Ceux organisés par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) permettent de l’informer et d’assurer sa participation, avec la prise en compte de ses avis. Ce public révèle alors sa truculence et sa perspicacité. Organisateur, témoin ou garant, Bernard Féry rapporte les scènes singulières et parfois surprenantes de ces débats. Les gens s’y expriment sans détour : mais pour quoi faire ? À l’occasion de la parution de son essai Débats publics : pour quoi faire ? publié aux Éditions de L’Harmattan. Librairie Martelle 3 Rue des Vergeaux, 80000 Amiens Amiens Somme

