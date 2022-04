Séance de dédicace avec Alain Lebrun Librairie Martelle, 2 avril 2022, Amiens.

Séance de dédicace avec Alain Lebrun

Librairie Martelle, le samedi 2 avril à 15:00

Résumé : Une ambiance bienveillante ; un roman qui raconte l’amour, l’amitié, la solidarité. 2018 : Picardie, Paulette, 77 ans, participe à la réception organisée pour célébrer les 100 ans de Monsieur, l’ancien professeur de l’école, que tout le monde appelait, et appelle encore Monsieur, Monsieur… tout court. C’est au milieu de cette commémoration pleine de joie et souvenirs que Monsieur donne à Paulette un vieux carnet. Il s’agit de son vieux carnet de 1955 où elle racontait des petites histoires sur les moments et les personnages qui l’avaient de plus marqué. Le papier coutant cher en cette période d’après-guerre, elle avait utilisé un agenda périmé, écrivant le plus petit possible entre les noms des mois, des jours et de leur Saint. Et elle l’avait confié à Monsieur pour recevoir son avis. Quel plaisir de le retrouver et le relire après soixante-trois ans ! Quelle émotion de se remémorer ce monde lointain, mais pas si différent que celui d’aujourd’hui

Dans le cadre du festival Passions d’avril, venez rencontrer Alain Lebrun à l’occasion de la parution de son roman Comme un p’tit coqu’licot publié aux Éditions Ramsay.

Librairie Martelle 3 Rue des Vergeaux, 80000 Amiens Amiens Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T15:00:00 2022-04-02T19:00:00