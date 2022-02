Séance de dédicace – Annie De Vivie Librairie Livre Ecarlate Paris Catégorie d’évènement: Paris

Séance de dédicace – Annie De Vivie Librairie Livre Ecarlate, 9 mars 2022, Paris. Séance de dédicace – Annie De Vivie

Librairie Livre Ecarlate, le mercredi 9 mars à 19:00

### **[SAVE THE DATE ]** Annie de Vivie vous donne rendez-vous **le 9 mars** prochain à la **librairie Livre Ecarlate** au 31 rue du Moulin Vert 75014 Paris à partir de **19 h** pour une séance de dédicace de son ouvrage _”Vieillir debout : ils relèvent le défi !”_ Humanitude Formation Librairie Livre Ecarlate 31 rue du Moulin Vert 75014 Paris Paris Quartier de Plaisance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T19:00:00 2022-03-09T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Librairie Livre Ecarlate Adresse 31 rue du Moulin Vert 75014 Paris Ville Paris lieuville Librairie Livre Ecarlate Paris

Librairie Livre Ecarlate Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Séance de dédicace – Annie De Vivie Librairie Livre Ecarlate 2022-03-09 was last modified: by Séance de dédicace – Annie De Vivie Librairie Livre Ecarlate Librairie Livre Ecarlate 9 mars 2022 Librairie Livre Ecarlate Paris Paris

Paris