Séance de court-métrages 3 films tournés à Noailles Cinéma Les Variétés Marseille 1er Arrondissement, mardi 9 avril 2024.

Une soirée spéciale aux Variétés avec trois films court tournés dans le quartier de Noailles.

Découvrez trois films tournés à Noailles lors d’une soirée en présence des réalisateurs et réalisatrices.





Au programme



19h Pizza Time

19h30 63/65

20h 20h30 Buffet

20h30 La part belle



Les court-métrages



PIZZA TIME

de Cyrille Choupas 28mn

Sur les murs brûlants du quartier de Noailles, une après-midi sue toute sa fatigue. C’est l’été et les rues rouges de ce Marseille sont suffocantes pareil à l’enfer d’un four à pizza. Dans le huis-clos de cette fournaise, plusieurs tranches de vies sont sur le grill La Benigni façon comique du toscan ; La primée de Venise la Mostra ! En filigrane la fondante et irréligieuse la Pasolini ; et enfin l’épicée sicilienne La casa nostra ! Toutes les saveurs du quartier de Noailles sont réunies dans la boîte. Bonne dégustation !

Le scénario de ce court métrage a été co-écrit en une semaine avec les participants à un atelier financé par la DRAC PACA. Il est librement inspiré de leurs histoires vécues ou de celles des habitant.e.s du quartier de Noailles. Le tournage a été réalisé en seulement deux jours, le temps d’un week-end. La production a été soutenue par l’association Citizen Café en partenariat avec Because U art.



63/65

de Jean-Christophe Nguyen 25 mn

Un effondrement de deux immeubles rue d’Aubagne,au coeur de Marseille, dans un quartier pauvre et populaire. Un fils, Farid, dont la mère est décédée dans ce même effondrement. Un drame que ce dernier, par sidération, a enfoui au plus profond de lui.

Entouré de ses amis il continue sa vie. La seule chose qu’il ne peut plus faire est de vivre avec un toit sur la tête, alors il vit dans son camion, entouré des paysages merveilleux des Calanques.

Une bande de trois amis qui essaient de s’en sortir. Ni délinquants, ni assistés, juste des jeunes hommes qui, sans avoir fait de grandes études, ont l’envie d’y arriver. Qui fréquentent assidûment la plage des Catalans, dans ce Marseille qui est le leur.

Mais Farid n’a qu’une envie, qu’un seul but, celui

de venger sa mère. De punir le responsable de ce drame.



LA PART BELLE

de Marie Milliard 58 mn

Sur la petite scène d’un studio mobile au décor simple, les habitants d’un quartier populaire de Marseille viennent se faire tirer le portrait comme au studio-photo d’autrefois. La parole est ajoutée. Les silences aussi.

C’est principalement des femmes qui ont pris place et se livrent. La beauté surgit alors du va et vient entre leurs mondes intérieurs et leurs mondes extérieurs, entre ce que l’on choisit de montrer de soi et ce qui se dégage malgré tout, et tous les codes de représentation qu’on doit maîtriser pour être un tant soit peu écoutées. Et ici logement et délogement ont bien sûr refait surface, recentrant ainsi nos regards sur leurs conditions de vie. 4 4 EUR.

