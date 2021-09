Gillorgues Lavoir de Gillorgues Aveyron, Gillorgues Séance de contes en plein air Lavoir de Gillorgues Gillorgues Catégories d’évènement: Aveyron

Lavoir de Gillorgues, le dimanche 19 septembre à 16:00

« Au-delà de l’eau – De dela l’aiga » L’eau c’est la vie ! C’est aussi un miroir où se reflète la lune. Mais de l’autre coté de ce miroir il y a quoi ? Allons y voir, plongeons jusqu’à perdre pied…

Masque obligatoire

« Au-delà de l'eau – De dela l'aiga » séance de contes par Yves Durand.

