Séance de cinéma “Une histoire populaire américaine” Riec-sur-Bélon, 26 mars 2022, Riec-sur-Bélon.

Séance de cinéma “Une histoire populaire américaine” Salle N°3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon

2022-03-26 16:30:00 – 2022-03-26 18:30:00 Salle N°3 3 Rue du Presbytère

Riec-sur-Bélon Finistère Riec-sur-Bélon

L’Amicale Laïque du Bélon vous invite à une séance de cinéma gratuite et ouverte à tous (adhérents et non adhérents de l’association).

Le film “une histoire populaire américaine” d’Olivier AZAN et Daniel MERMET d’après le livre de Howard ZINN “une histoire populaire des Etats Unis”.

Ce film porte sur les grandes luttes sociales des catégories opprimées (immigrés, ouvriers, femmes, enfants)par les grands industriels fin du 19ème et début du 20ème siècle.

Un parallèle est fait avec des évènements similaires en France.

marieclairemahe29@gmail.com

