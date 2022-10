Séance de cinéma « TAD l’explorateur » Gissey-sur-Ouche Gissey-sur-Ouche Catégories d’évènement: Cte-d'Or

2022-10-29 17:00:00 – 2022-10-29 18:30:00

Séance organisée dans le cadre du cinéma itinérant « Les Tourneurs de Côte d'Or » de la FRMJC de Bourgogne Franche-Comté.

Tarif plein : 4.50€
Tarif réduit : 3.50€

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte.

Tarif plein : 4.50€

info@valleeanimations.fr

