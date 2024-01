Séance de cinéma « Soudain seuls » Salle des fêtes Gissey-sur-Ouche, samedi 20 janvier 2024.

Séance de cinéma « Soudain seuls » Salle des fêtes Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 22:30:00

« Récit d’aventure et d’amour, « Soudain seuls » vaut pour ses qualités d’écriture, de mise sen scène et d’interprétation : la bonne alchimie ».

« Un récit souvent haletant, parfois glaçant et, au final, prenant ».

« La mise en scène magnifie cette nature brute, superbement filmée, et dans la grandeur de ce paysage se perd ce couple, dont les sentiments dérivent, s’abîment et sombrent. Il n’y a pas loin, de l’amour à la folie, à la déraison, dans ce récit spectral glacé ».

Salle des fêtes 5, place Auguste Drouot

Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



