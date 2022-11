Séance de cinéma « Simone, le voyage du siècle » Fleurey-sur-Ouche Fleurey-sur-Ouche Catégories d’évènement: 21410

Séance de cinéma « Simone, le voyage du siècle »

Salle des fêtes rue du Lavoir Fleurey-sur-Ouche

2022-11-21 20:00:00 – 2022-11-21 23:00:00

21410 Fleurey-sur-Ouche 4.5 4.5 EUR Séance organisée dans le cadre du cinéma itinérant Les Tourneurs de Côte d’Or de la FRMJC de Bourgogne Franche-Comté.

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d'une brûlante actualité. +33 3 80 43 60 42

