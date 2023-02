Séance de cinéma salle Ker Anna Île-de-Batz Catégories d’Évènement: Finistère

Séance de cinéma salle Ker Anna, 26 février 2023, Île-de-Batz . Séance de cinéma Rue Neuve salle Ker Anna Île-de-Batz Finistere salle Ker Anna Rue Neuve

2023-02-26 17:00:00 – 2023-02-26 19:00:00

Finistere Projection du film “GRAVITY”de Alfonso Cuarón -Thriller

avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris

« Pour sa première expédition à bord d’une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l’astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu’il s’agit apparemment d’une banale sortie dans l’espace, une catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l’univers.Peu à peu, ils cèdent à la panique, d’autant plus qu’à chaque respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d’oxygène qu’il leur reste. Mais c’est peut-être en s’enfonçant plus loin encore dans l’immensité terrifiante de l’espace qu’ils trouveront le moyen de rentrer sur Terre… »

La séance sera suivie d’une vidéo de Thomas Pesquet décryptant des scènes de films sur l’espace avec son expérience d’astronaute 7ebatzart@gmail.com salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz

