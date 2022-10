Séance de cinéma « Revoir Paris » Fleurey-sur-Ouche Fleurey-sur-Ouche Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or Fleurey-sur-Ouche 3.5 3.5 EUR Séance organisée dans le cadre du cinéma itinérant « Les Tourneurs de Côte d’Or » de la FRMJC de Bourgogne Franche-Comté.

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Tarif plein : 4.50€

Tarif réduit : 3.50€ +33 3 80 43 60 42 Fleurey-sur-Ouche

