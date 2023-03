Séance de cinéma « Pour la France » Salle des fêtes Gissey-sur-Ouche Gissey-sur-Ouche Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Séance de cinéma « Pour la France » Salle des fêtes, 18 mars 2023, Gissey-sur-Ouche

2023-03-18 – 2023-03-18

Salle des fêtes 5 Place Auguste Drouot

Gissey-sur-Ouche

Côte-dOr Gissey-sur-Ouche 4.5 4.5 EUR « En 2012, Jallal Hami meurt lors d’un bahutage à Saint-Cyr. Son frère Rachid Hami est parti de ce drame pour signer une splendide fiction romanesque en forme d’odyssée familiale entre la France, l’Algérie et Taïwan ».

Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va faire ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger aux derniers moments ensemble à Taipei. http://valleeanimations.fr/ Salle des fêtes 5 Place Auguste Drouot Gissey-sur-Ouche

