L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Séance de cinéma pour enfants L’Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Vaucluse

Séance de cinéma pour enfants L’Isle-sur-la-Sorgue, 30 octobre 2021, L'Isle-sur-la-Sorgue. Séance de cinéma pour enfants 2021-10-30 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-30 Espace Culturel Les Plâtrières 36 Bd Paul Pons

L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse “Coco” film familial dès 7 ans de Lee Unkrich et Adrian Molina, 2017 +33 4 90 38 67 81 https://www.islesurlasorgue.fr/evenement/detail/event/halloween-a-lisle/ dernière mise à jour : 2021-10-18 par Office de Tourisme Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse

Détails Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Autres Lieu L'Isle-sur-la-Sorgue Adresse Espace Culturel Les Plâtrières 36 Bd Paul Pons Ville L'Isle-sur-la-Sorgue lieuville 43.91617#5.04839