Séance de cinéma « Mystère » Huriel Huriel Catégories d’évènement: Allier

Huriel

Séance de cinéma « Mystère » Huriel, 31 janvier 2022, Huriel. Séance de cinéma « Mystère » Salle des fêtes Rue du pressoir Huriel

2022-01-31 – 2022-01-31 Salle des fêtes Rue du pressoir

Huriel Allier Huriel EUR 15 décembre 2021 en salle / 1h 23min / Aventure, Famille

De Denis Imbert

Par Denis Imbert, Mathieu Oullion

Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain gtoque@sfr.fr +33 4 70 09 30 26 Salle des fêtes Rue du pressoir Huriel

dernière mise à jour : 2022-01-24 par Communauté de communes du pays d’Huriel

Détails Catégories d’évènement: Allier, Huriel Autres Lieu Huriel Adresse Salle des fêtes Rue du pressoir Ville Huriel lieuville Salle des fêtes Rue du pressoir Huriel Departement Allier

Huriel Huriel Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huriel/

Séance de cinéma « Mystère » Huriel 2022-01-31 was last modified: by Séance de cinéma « Mystère » Huriel Huriel 31 janvier 2022 Allier Huriel

Huriel Allier