Séance de cinéma : Mort sur la Nil Villé, 11 mars 2022, Villé.

Séance de cinéma : Mort sur la Nil Villé

2022-03-11 20:30:00 – 2022-03-11 22:40:00

Villé Bas-Rhin Villé

EUR Le célèbre détective privé belge Hercule Poirot enquête sur le meurtre de la jeune et belle héritière Linnet Ridgeway, perpétré à bord d’un navire de croisière voguant sur le Nil. Cette dernière s’était éprise de Simon Doyle, le fiancé de sa meilleure amie, Jacqueline de Bellefort et l’avait épousé dans la foulée. La suspecte la plus probable, Jacqueline, qui nourrissait une grande haine envers celle-ci, est pourtant une des seules personnes parmi les divers clients à avoir un alibi solide.

+33 3 88 58 93 00

Le célèbre détective privé belge Hercule Poirot enquête sur le meurtre de la jeune et belle héritière Linnet Ridgeway, perpétré à bord d’un navire de croisière voguant sur le Nil. Cette dernière s’était éprise de Simon Doyle, le fiancé de sa meilleure amie, Jacqueline de Bellefort et l’avait épousé dans la foulée. La suspecte la plus probable, Jacqueline, qui nourrissait une grande haine envers celle-ci, est pourtant une des seules personnes parmi les divers clients à avoir un alibi solide.

Villé

dernière mise à jour : 2022-03-02 par Office de tourisme du val de Villé