Séance de cinéma « Les survivants », 18 février 2023, Gissey-sur-Ouche Gissey-sur-Ouche.

Séance de cinéma « Les survivants »

5 Place Auguste Drouot Gissey-sur-Ouche Cote-d’Or

2023-02-18 – 2023-02-18

« Ce thriller captivant, minimaliste et radical parle à la fois du deuil à travers le récit de reconstruction et de guérison d’un homme brisé et des migrants qui ont tout quitté dans l’espoir d’une vie meilleure à travers le portrait d’une femme courageuse et déterminée ». « Pour réussir son pari de film social traitant de thématiques humaines et migratoires, Guillaume Renusson utilise les codes du cinéma de genre, entre western et survival, pour aborder ces sujets très ancrés dans les problématiques de notre société ».

