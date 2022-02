Séance de cinéma : Le test La Roque-d’Anthéron, 3 février 2022, La Roque-d'Anthéron.

Séance de cinéma : Le test Salle des fêtes Esplanade du Pijoret La Roque-d’Anthéron

2022-02-03 21:00:00 21:00:00 – 2022-02-03 22:20:00 22:20:00 Salle des fêtes Esplanade du Pijoret

La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône La Roque-d’Anthéron

Résumé du film :

Annie Castillon est heureuse.

Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie.

Ses deux grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles.

Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier.

Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.



Film de Emmanuel Poulain-Arnaud, avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Joaquim Fossi



Genre : Comédie



Durée : 1h 19min

Venez profiter du confort d’une vraie salle de cinéma au cœur du village !

Deux séances le jeudi soir à 18h30 puis à 21h.

