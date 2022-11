Séance de cinéma « Le nouveau jouet » Gissey-sur-Ouche Gissey-sur-Ouche Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Gissey-sur-Ouche

Séance de cinéma « Le nouveau jouet » Gissey-sur-Ouche, 26 novembre 2022, Gissey-sur-Ouche. Séance de cinéma « Le nouveau jouet »

5 Place Auguste Drouot Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

2022-11-26 – 2022-11-26 Gissey-sur-Ouche

Côte-d’Or Gissey-sur-Ouche 5.5 EUR « Portée par la mise en scène cartoonesque de James Huth, cette comédie familiale (un peu longue) fait s’affronter le monde d’« en haut » et le monde d’« en bas », épinglant les travers de l’un et de l’autre avec un même humour potache et une ironie toujours ludique ». « Un remake tendre de la satire acide de Francis Veber porté par un Jamel survolté ». « Une comédie inventive et habile qui doit beaucoup à l’alchimie de ses deux stars ». http://valleeanimations.fr/ Gissey-sur-Ouche

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Gissey-sur-Ouche Autres Lieu Gissey-sur-Ouche Adresse 5 Place Auguste Drouot Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or Ville Gissey-sur-Ouche lieuville Gissey-sur-Ouche Departement Côte-d’Or

Séance de cinéma « Le nouveau jouet » Gissey-sur-Ouche 2022-11-26 was last modified: by Séance de cinéma « Le nouveau jouet » Gissey-sur-Ouche Gissey-sur-Ouche 26 novembre 2022 5 Place Auguste Drouot Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or Côte-d'Or Gissey-sur-Ouche

Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or